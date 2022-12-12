Нокаутированная Ангелиной Лукас боксерша оценила перспективы казахстанки

Боксерша из Танзании Лулу Кайаге прокомментировала корреспонденту Vesti.kz свое поражение в титульном бою от казахстанки Ангелины Лукас. Она поблагодарила организаторов за прием и оценила сильные стороны своей оппонентки.

11 декабря в Алматы Лукас нокаутировала Кайаге и завоевала пояс UBO World в наилегчайшем весе. Как оказалось, казахстанка боксировала с травмой.

"Это очень сильная боксерша. Но в этом противостоянии я могла быть лучше. Я плохо подготовилась, недостаточно хорошо для победы. Однако нельзя отрицать то, что у соперницы есть прекрасные физические и технические данные. Она может боксировать на более высоком уровне. Если она продолжит набирать физическую форму и опыт, то может посоперничать с лидерами дивизиона.

Мне очень понравилась атмосфера на арене. У вас любят бокс, это радует. Мне очень понравились организация и гостеприимство", - отметила Кайаге.

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Напомним, что для боксерши этот бой был третьим в профи и третьим победным.

В главном же бою казахстанец Жанкош Тураров завоевал пояс IBO Intercontinental, вырубив представителя Венесуэлы Энрике Луиса. Шоу транслировалось на DAZN.

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