Два нокаута за 80 секунд и досрочные поражения узбеков. Как в Нур-Султане прошел вечер профи-бокса

Накануне в Нур-Султане прошел вечер профессионального бокса, в рамках которого состоялись несколько казахстанско-узбекских противостояний, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, казахстанский боксер Даулет Даукенов (8-2, 3 КО) встретился с Расулом Тулебаевым. Поединок в первом полусреднем весе был рассчитан на шесть раундов, но закончился в первом - после нескольких пропущенных ударов дебютант из Узбекистана оказался в нокдауне, встал на колено и отказался от продолжения поединка.

Таким образом, Даукенов одержал девятую победу в карьере, а Тулебаев начал путь в профи с поражения.

В другой паре казахстанец Тимур Нурсеитов (2-0, 1 КО) в рамках суперсреднего веса расправился с узбеком Бахромом Паязовым (22-16, 15 КО). Развязка наступила во втором раунде, когда Нурсеитов отправил соперника на канвас. После падения Паязов схватился за плечо и всем своим видом показывал, что травмировался и не в состоянии продолжить.

А казахстанец Сагадат Рахманкул (8-2, 5 КО) удосрочил узбека Шовката Халилова (7-6, 1 КО). Бой в первом полусреднем весе был запланирован на восемь раундов, но не прошел всю дистанцию. Халилов после завершения первого раунда отказался от продолжения.

Тяжеловес Алексей Севостьянов успешно дебютировал в профи, в первом раунде трижды отправив в нокдаун узбека Хусана Юлдашева (8-15-1, 5 КО), после чего рефери остановил бой.

Казахстанский боксер Сабыржан Аккалыков (2-0, 2 КО) одержал вторую победу на профи-ринге, удосрочив соотечественника Ерсина Нуркенулы (0-4). Бой в полусреднем весе закончился в третьем раунде - Аккалыков отправил соперника в нокдаун, после чего угол Нуркенулы попросил рефери остановить поединок.

Отметим, что 19-летний Аккалыков в любителях становился чемпионом мира среди молодежи.

Легковес Дастан Садуулы (11-1, 11 КО) продлил победную серию, нокаутировав за 78 секунд дебютанта Нурадила Есжанова.

Чуть дольше - 80 секунд - продлился поединок дебютантов в суперсреднем весе, где Акбар Жаксакулов досрочно проиграл Алмазу Тлеубергенову.