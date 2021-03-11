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Нокаут года? Спарринг-партнер казахстанского боксера с удара вырубил соперника

Он не знает поражений.

Нокаут года? Спарринг-партнер казахстанского боксера с удара вырубил соперника
Брэндан Ли. Фото: Boxingscene.com©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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В Анкасвилле (штат Коннектикут, США) в главном поединке шоу ShoBox: The New Generation американский проспект суперлегкого веса (до 63,5 килограмма) Брэндан Ли (22-0, 20 КО) ярко нокаутировал соотечественника Сэмюэла Теа (17-4-1, 7 КО) в третьем раунде, сообщает vRINGe.com.

Отмечается, что стартовые шесть минут получились конкурентными, но все изменилось в третьем раунде. Ли сперва отправил оппонента в нокдаун, а затем ярко вырубил правым хуком.

Напомним, что Ли нередко выступал спарринг-партнером казахстанца Руслана Мадиева перед его боями. В крайнем поединке Мадиев проиграл пуэрториканцу Даниэлито Зорилье по прозвищу "Зорро", на кону стоял титул от WBO. Интересы казахстанца представляет промоутерская компания Golden Boy Promotions. До этого боя он не выходил на ринг более 1,5 лет. 

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Метки:
Мадиев Руслан Профессиональный бокс
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