Нокаут Алимханулы попал в число лучших в 2022 году

Обозреватель бокса из Никарагуа Леви Луна опубликовал шорт-лист лучших нокаутов года, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В их числе нокаут в исполнении Жанибека Алимханулы в бою с британцем Дэнни Дигнумом. Их бой прошел в мае. Алимханулы уже во втором раунде отправил своего соперника в жесткий нокаут. Благодаря этой победе он завоевал тогда пояс "временного" чемпиона WBO в среднем весе.

Mis candidatos a Knockouts del año 🥊



◦ Joe Cordina vs Kenichi Ogawa, Cordina, KO 2

◦Tyson Fury vs Dillan Whyte, TKO 5

◦Leigh Wood vs Michael Conlan, TKO 12

◦Shanibek Alimkhanuly KO Danny Dignum, TKO 2