"Никакущие послужные списки". Промоутер раскритиковал чемпионов из-за "Канело"

Промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing) жестко ответил недовольным трилогией между Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО) и Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО), сообщает vRINGe.com. Некоторые полагают, что лучше бы "Канело" принял предложение не Хирна, а РВС Эла Хэймона - бои с американцами Джермаллом Чарло (32-0, 22 КО) и Давидом Бенавидесом (26-0, 23 КО).

"То, что мы реально хотели бы увидеть, - это унификационный бой Чарло с Головкиным. Но ничего у них не получилось. Знаете, у этих чуваков - и у Чарло, и у Бенавидеса - просто никакущие послужные списки. Они все поединки провели с какими-то ноунеймами. Если уж вы решились критиковать резюме "Канело", почему вы тогда молчите о рекорде Бенавидеса и Чарло? Где ваша последовательность?"

"Их послужные списки - это какая-то нелепая шутка, - жестко набросился Хирн на чемпионов. - Не знаю, удовлетворяет ли Бенавидеса его жалкое резюме. В этом я не уверен. А вот Чарло как-то не особо рвется что-то менять. Вам не кажется, что с этими чуваками что-то не так? Вам не кажется, что нельзя просто стоять и клянчить: "Дайте мне то, дайте мне это". Да, я верю, что Бенавидес мечтает о наследии, о великих боях. Так дайте их ему. Почему Кейлеб Плэнт дерется с Энтони Дирреллом? Почему не с Бенавидесом? Почему Чарло не дерется с Плэнтом? Почему? У меня на это нет ответов, ведь это все происходит не на моей стороне улицы".

Чарло - действующий чемпион WBC в среднем весе, который не выходил в ринг вот уже 15 месяцев. Бенавидес - экс-двукратный чемпион WBC в суперсреднем весе, действующий обладатель временного пояса организации.

Напомним, что трилогия состоится 18 сентября по казахстанскому времени в Лас-Вегасе (США). На кону боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет мексиканец. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

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