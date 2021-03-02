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Неубедительная проверка капитана. Почему Кункабаеву следует притормозить с боями в профи

Для этого есть основания.

Неубедительная проверка капитана. Почему Кункабаеву следует притормозить с боями в профи
Фото: КФБ©
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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На днях капитан сборной Казахстана по боксу Камшыбек Кункабаев одержал третью победу на профи-ринге. Проверка на прочность и его навыков оказалась сомнительной. И с учетом того, что период сейчас требует иных акцентов, ему лучше приостановить свою профи-карьеру. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, почему.

Итак, о самой проверке. Кункабаев проводил свой третий бой в качестве профессионального боксера. Он должен был сразиться с британцем Стивеном Уордом, однако тот, сославшись на травму, выпал из карда буквально за несколько дней до шоу в Алматы.

Его заменили россиянином Сервером Эмурлаевым. Выбор, конечно, оставляет вопросы. Понятное дело, что капитану нужны хорошие бои, но с минимальными рисками. Но привозить того, кто никакого профита не даст, - неубедительная и неправдивая проверка возможностей.

Эмурлаев до 2021 года не выходил на ринг почти девять лет. Это огромный срок, которого достаточно, чтобы растерять все, что имел. Тем более, Сервер не был высококлассным бойцом. Говорить о его состоятельности вообще не приходится. 

Кстати, в этом году он провел бой (в феврале). Вернее, не бой, а минуту, в течение которой угол оппонента выбросил полотенце. Аджмал Зариф со своим секундантом не был согласен. Он толкнул его, произошел конфликт. В итоге Зарифа и вовсе дисквалифицировали. 

Камшыбеку, конкретно сейчас, нужны более серьезные бойцы. Бои с такими, как Сервер, в зачет никак не идут. Мастерства не прибавится, но есть риск лишить себя базы, ритма и динамики. Можно было бы подобрать кого-то другого. Возможно, что даже из парней из Казахстана.

Более того, Кункабаеву следует притормозить с профи-рингом. На кону ведь его мечта стать олимпийским чемпионом. А совмещение в этот период играет уже против него. Да, когда в прошлом году не было практики, профессиональный бокс стал выходом из ситуации, удавалось поддерживать соревновательный дух и ощущения.

Сейчас же это ни к чему. Турниры проводятся, Казахстан на них выезжает. Недавно прошел старт в Болгарии, сейчас лидеры будут драться в Испании. Сам капитан должен биться в скором времени в Германии. 

Энергия и силы сейчас бесценны. Тратить резервы сродни преступлению. Ведь уже были случаи, когда пытались погнаться за двумя зайцами, а в итоге на Олимпиаде пролетели полностью. Надо ведь помнить, что это разные виды спорта. 

Перестройка сильно повлияет на действия в ринге, на стиль. Да и вообще на многое. Так что лучше сконцентрироваться на подготовке к Играм, нежели на мисс-матчах в рамках профи. Для этого еще будет время, а Олимпийские игры проходят только раз в четыре года. 

И от капитана все ждут "золота", а как минимум медали. 

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Метки:
Кункабаев Камшыбек Сборная Казахстана по боксу Олимпиада-2020

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