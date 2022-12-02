Непобежденный мексиканец дал ответ по бою с Алимханулы

Всемирная боксерская организация (WBO), похоже, не шибко дорожит своей репутацией - попытки убедить мексиканца Хайме Мунгию (41-0, 33 КО) принять бой за звание чемпиона в среднем весе продолжаются вот уже более двух лет, пишет vRINGe.com.

Вместо того, чтобы понизить мексиканца в рейтинге и предложить воспользоваться статусом обязательного претендента следующего в топ-15 боксера, в WBO в очередной раз санкционировали бой, который не состоится - с действующим чемпионом организации Жанибеком Алимханулы (13-0, 8 КО) из Казахстана.

Мунгия решил, что пора расставить все точки над "i" в этом вопросе: "Следующий год для нас - это время больших возможностей. Именно над этим мы и работаем. Не хочу умалять заслуги других бойцов дивизиона, но наш приоритетный вариант - поединок с (чемпионом WBC) Джермаллом Чарло или же с (чемпионом WBA Super/IBF) Геннадием Головкиным. Именно эти поединки интересуют болельщиков".

Мексиканец напоминает, что дал добро на бой с Головкиным еще в 2018 году, но "тогда Атлетическая комиссия Невады не разрешила нам драться. В этом году у GGG был бой с "Канело". Мы пытались договориться с Чарло, но проблема в том, что он боксирует на Showtime у Эла Хэймона, а я сотрудничаю с DAZN. Но после того, как о поединке договорились Джервонта Дэвис (Showtime) и Райан Гарсия (DAZN), у меня появилась надежда".

У Мунгии открыто спросили о варианте провести бой с Алимханулы, на что вечный претендент WBO ответил: "Скажу как есть. Я ищу приоритетные варианты. А это - Головкин и Чарло. Я верю в реализацию этих вариантов. Обещаю потешить крутым поединком в следующем году. Это будет или же титульный бой, или поединок с каким-то топовым боксером".

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