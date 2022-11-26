Непобежденный казахстанец узнал соперника по титульному бою в Алматы

Непобежденный казахстанский боксер Елхан Табынбаев (5-0, 3 КО) проведет следующий бой за титул WBC International Silver в полутяжелом весе 11 декабря в Алматы, передает корреспондент Vesti.kz.

По информации Box.Rec, соперником станет бразилец Матеус Да Силва (7-0, 3 КО). Для казахстанца этот бой станет третьим по счету в 2022 году. В своем предыдущем выступлении 15 июня Елхан победил техническим нокаутом белоруса Сергея Крапшылу (4-33-2, 3 КО).

Что касается Да Силвы, то для него это будет первый бой за пределами родной страны. В последний раз Матеус выходил на ринг 30 апреля, когда против соотечественника Диего Сантоса Дантаса (5-2, 5 КО) завоевал титул чемпиона Бразилии.

Отметим, что главным событием ивента, который пройдет на "Алматы Арене", - станет титульный бой Жанкоша Турарова за пояс IBO Intercontinental в первом полусреднем весе против испанца Энрике Луиса.

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