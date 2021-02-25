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Непобежденный казахстанец сделал заявление перед боем с россиянином за титул WBC

Также он высказался о сопернике.

Непобежденный казахстанец сделал заявление перед боем с россиянином за титул WBC
Нуртас Ажбенов. Фото: MTK Global
Новости спорта Бокс Профи-бокс
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Казахстанский боксер-легковес Нуртас Ажбенов (10-0, 4 КО) прокомментировал предстоящий бой с россиянином Евгением Смирновым (13-1-3, 3 КО).

Их поединок состоится в рамках вечера бокса MTK Fight Night 27 февраля в Алматы. На кону будет стоять титул WBC Asia Continental в легкой весовой категории.

"Передо мной очень серьезный боец, и тот, кто тоже будет стремиться к победе. У него хорошая мотивация, так что это будет интересная битва.

Мы с тренерами изучали его, и мы отметили для себя несколько областей, в которых мы можем извлечь выгоду. Мне нравится, когда мне противостоят искусные бойцы, и я надеюсь, что телезрители получат удовольствие.

Каждый бой отличается по-своему. Каждый раз вы получаете новую мотивацию, и вам нужно начинать готовиться практически с нуля с точки зрения психологии. Главное - знать, что ты хочешь сделать, и уметь показать это на ринге.

Я сделаю все, что в моих силах, чтобы выиграть этот бой. На тренировках все шло по плану, и я позаботился о том, чтобы достичь пика в ночь боя", - цитирует Ажбенова сайт MTK Global.  

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Метки:
Профессиональный бокс WBC Ажбенов Нуртас

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