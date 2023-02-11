Непобежденный казахстанец досрочно одолел соперника с 15 нокаутами в титульном бою

Казахстанский боксер легкого веса Николай Шваб (11-0, 7 КО) одержал очередную победу на профессиональном ринге, передает корреспондент Vesti.kz.

Он выступил на вечере бокса в Доминиканской Республике и сразился с венесуэльцем Эльбером Рохасом (18-7-2, 15 КО). На кону стоял титул чемпиона WBA Fedecaribe в легком дивизионе.

Поединок был рассчитан на десять раундов, но завершился в третьем, когда рефери дал сигнал об остановке, засчитав Швабу победу техническим нокаутом.

Для Николая Шваба эта победа стала 11-й в профи и седьмой досрочной. Рохас проиграл в восьмой раз, также в его послужном списке 18 побед (15 — нокаутами) и две ничьих.

Отметим, что за свою карьеру казахстанец дрался в Доминикане и США.

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