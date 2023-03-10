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Новости спорта Бокс Профи-бокс

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Неожиданный выбор: какой вид спорта обожает Головкин?

Неожиданный выбор: какой вид спорта обожает Головкин?
©Instagram/gggboxing

Главной звездой казахстанского спорта на протяжении многих лет является именитый боксер Геннадий Головкин. Благодаря достижениям GGG тысячи казахстанцев начали интересоваться и заниматься боксом. А каким же видом спорта интересуется сам Головкин, если не учитывать его профессиональную карьеру в боксе? Ответ на этот вопрос многих удивит.

Корреспондент Vesti.kz проанализировал подписки известного чемпиона в социальной сети Instagram и определил, с каким видом спорта у него больше взаимодействий. Это не бокс, и даже не смешанные единоборства.

Головкина видели вместе с Криштиану Роналду, он активно поддерживает некоторых бойцов UFC, но в Instagram он не следит ни за кем так, как за "кудесниками" шайб и клюшек. Именно хоккей и люди, связанные с этим видом спорта, привлекают внимание казахстанца в этой соцсети.

Всего у Головкина 75 подписок в Instagram при 4,7 миллиона подписчиков. 16 аккаунтов, за обновлениями которых следит Головкин, а это 21,3 процента от общего количества, напрямую связаны с его интересом к хоккею. Он подписан на аккаунт клуба "Вашингтон Кэпиталз", официальную страничку Национальной хоккейной лиги (НХЛ), паблики "Хоккейная империя" и "Хоккей в курсе", а также на тренера по силовому катанию НХЛ Михаила Черкасова

Кроме того, казахстанский боксер подписан на 11 хоккеистов: Павла Бучневича, Владимира Тарасенко, Александра Баркова, Илью Ковальчука, Михаила Сергачева, Андрея Василевского, Клима Костина, Кирилла Капризова, Никиту Кучерова, Александра Овечкина и Евгения Малкина

Если посмотреть посты Геннадия в Instagram, то там найдется несколько публикаций, связанных с хоккеем. Осенью 2019-го он сфотографировался со звездой "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемием Панариным, который ранее посетил его бой:

Годом ранее GGG овациями встретили на "Барыс-Арене" во время хоккейного матча столичного "Барыса":

Сын казахстанца занимается хоккеем, и от этого его любовь к этому виду спорта становится еще более отчетливой. Вот так Головкин поддерживал своего сына с трибун во время детских соревнований:

Как раз таки вместе с сыном Головкин любит посещать матчи НХЛ:

Он не просто активно следит за хоккеем и поддерживает увлечение своего сына, но и дружит со многими известными хоккеистами. В 2020 году Головкин, готовясь к своему очередному поединку, был в одном тренировочном лагере с россиянином Ковальчуком:

Напомним, что сегодня Головкин стал одним из главных "ньюсмейкеров" страны. Он отказался от титула чемпиона мира по версии WBA. 

Фото: ХК "Нью-Йорк Рейнджерс"©️

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Метки:
Бокс Профессиональный бокс Головкин Геннадий Казахстан Геннадий GGG Головкин Хоккей Роналду Криштиану UFC НХЛ Ковальчук Илья Овечкин Александр Малкин Евгений Барыс-Арена КХЛ Барыс в КХЛ США

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