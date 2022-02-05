Неожиданным исходом и поражением казахстанца от узбека начался вечер профи-бокса в Актау

В Актау (Казахстан) начался вечер профессионального бокса, организованный промоутерской компанией Adal Promotions, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Так, казахстанец Мурат Кыдырали (0-1) провел бой против дебютанта из Узбекистана Богдана Утегенова. Поединок в первом полусреднем весе был запланирован на четыре раунда и продлился всю отведенную дистанцию. По его итогам судьи отдали победу Утегенову.

Таким образом, Кыдырали потерпел второе подряд поражение в своей профессиональной карьере, тогда как узбекский боксер дебютировал с победы.

В другом поединке сошлись казахстанские боксеры Илья Медяник (2-0-1, 0 КО) и Арман Нурасылов (2-0, 1 КО). Бой в суперсреднем весе продлился шесть раундов и закончился ничьей (58-56, 56-58, 57-57).

Добавим, что хедлайнерами вечера бокса в Актау станут казахстанский боксер Мейирим Нурсултанов (15-0, 8 КО) и россиянин Андрей Сироткин (19-1-1, 7 КО) - на кону будет вакантный титул чемпиона WBO International в среднем весе.

В соглавном событии Бекзад Нурдаулетов (3-0, 1 КО) встретится с непобежденным голландцем Чико Куаси (5-0-1, 2 КО) - они оспорят вакантный "молодежный" пояс WBO в полутяжелом весе.