Немецкий боксёр Гранит Штейн (22-2-1, 12 KO) досрочно победил румына Мариуса Антоньетти (23-6, 19 KO) в главном поединке вечера бокса в Ингольштадте (Германия) и завоевал вакантный титул IBO International во втором среднем весе, сообщают Vesti.kz.

Штейн остановил соперника в пятом раунде

Поединок был рассчитан на десять раундов, однако до финального гонга дело не дошло. 34-летний немец завершил встречу техническим нокаутом в пятом раунде.

Эта победа стала для Штейна 22-й в профессиональной карьере. Также на его счету два поражения и одна ничья. Антоньетти потерпел шестую неудачу на профессиональном ринге при 23 победах.

Granit Stein gets the main event win after Marius Antonietti’s corner signals to stop the fight! 👏 #SteinAntonietti | #DreamBoxing ▪️ https://t.co/S9wIeXTa5M — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) November 21, 2026

Алимханулы готовится к дебюту в дивизионе

Отметим, что во втором среднем весе также выступает казахстанец Жанибек Алимханулы (17-0, 12 KO). 23 января он проведет дебютный поединок в этой категории: его соперником станет непобежденный датчанин Якоб Бэнк (20-0, 11 KO).

На кону встречи будет стоять вакантный титул чемпиона мира по версии WBO.

Ранее побеждавший Алимханулы казахстанец дважды отправил в нокдаун россиянина и выиграл бой.

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