Небитый казахстанский супертяж узнал плохие новости по дебютному бою в США

Дебют непобежденного казахстанского боксера-супертяжа Жана Кособуцкого (19-0, 18 КО) в США, по всей видимости, вновь откладывается, сообщают Vesi.kz.

Изначально Кособуцкий в июле в главном событии шоу от Top Rank в Толедо (Огайо, США) должен был встретиться против топ-проспекта дивизиона американца Джареда Андерсона (15-0, 14 КО). Однако бой сорвался из-за проблем казахстанца с визой. В результате его место в ринге занял экс-чемпион мира Чарльз Мартин. Андерсон одержал победу, но впервые не смог выиграть досрочно.

Позже поединок Кособуцкого с американцем перенесли на 26 августа в Талсе (Оклахома, США). Обозреватель ESPN Марк Коппинджер подтвердил, что Андерсон выступит в эту дату, однако будет драться не с казахстанцем.

По его информации, соперником американца будет украинец Андрей Руденко (35-6, 21 КО). Бой уже финализирован, подтвержден самим американцем и состоится в Талсе (США).





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Напомним, Кособуцкий последний бой провел в ноябре прошлого года, когда одержал победу над немецким боксером Хуссейном Мухамедом и защитил титул чемпиона по версии WBC International в тяжелом весе.