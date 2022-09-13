"Неадекватно присудила". Головкин оценил работу рефери первого боя с "Канело"

Казахстанец Геннадий Головкин (42-1-1, 37 КО) признался, что был негативно удивлен, когда в его первом поединке с Саулем "Канело" Альваресом (57-2-2, 39 КО) судья Аделаида Берд отдала мексиканцу победу со счетом 118-110, сообщает Fightnews.info. Первый поединок состоялся в сентябре 2017 года в Лас-Вегасе и завершился ничьей раздельным решением судей (118-110 Альварес, 115-113 Головкин и 114-114). В реванше "Канело" победил решением большинства судей, а их третий поединок состоится 17 сентября.

"Я на протяжении всего боя чувствовал, что побеждаю, что делаю все правильно. Даже в последнем раунде я чувствовал, что постоянно прессинговал, наносил больше ударов, мои удары чаще достигали цели. Я считаю, что сделал гораздо больше для победы.

Я помню то чувство, когда объявили ничью. Я был просто в недоразумении, когда одна из судей настолько неадекватно присудила по очкам победу в противоположную сторону. Это настолько надо быть несправедливым к этому виду спорта, неадекватным, чтобы именно так подло отнестись. Я считаю, что эти действия должны быть наказуемы", - сказал Головкин в документальном фильме The Making of a Trilogy.

Напомним, что Сауль Альварес и Геннадий Головкин проведут третий поединок 17 сентября на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

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