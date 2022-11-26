"Не очень хорошо выглядел в бою с Головкиным". Непобежденный боксер вынес вердикт "Канело"

Непобежденный британский боксер второго среднего веса Зак Паркер (22-0, 16 КО) поделился своими ожиданиями от возможного поединка с абсолютным чемпионом его весовой категории мексиканцем Саулем "Канело" Альваресом (58-2-2, 39 КО), сообщает Fighttime.info.
Паркер считает, что "Канело" уже миновал пик своей физической формы, а также рассказал, как бы дрался с Альваресом.
"В бою с "Канело" нужен правильный стиль. Ты должен быть достаточно большим и иметь силу, чтобы держать его подальше от себя.
Сейчас Альварес движется по нисходящей спирали. Я думаю, он сейчас в боксе для того, чтобы быть побитым. "Канело" проиграл Биволу и не очень хорошо выглядел в бою с Головкиным", - сказал Паркер.
Напомним, что Зак следующий бой поведет 26 ноября на арене Hackney Wick в Лондоне, Великобритания, против своего соотечественника Джона Райдера. На кону противостояния будет стоять титул "временного" чемпиона по версии WBO во втором среднем весе. Ожидается, что победитель этого поединка станет следующим соперником Альвареса.
Реклама