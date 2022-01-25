Названный заменой Головкина узбекский боксер завершил карьеру. Известна причина

Узбекский проспект полусреднего веса Шохжахон Эргашев (21-0, 19 КО) объявил о завершении карьеры, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Об этом боксер написал у себя в Instagram. "Я долгое время не бывал дома, и мой отец попросил меня приехать. По приезду мы много разговаривали с отцом, вспоминали наш, хоть и не длинный, путь. Мне 29 и впервые отец попросил меня остановить свою деятельность в спорте. В жизни все имеет конец, и спорт тоже не бесконечен. Выражаю огромную благодарность людям, которые поддерживали меня! Я открываю новую главу в своей жизни! Я не брошу бокс полностью, и если в один день я вновь окажусь на ринге, это будет только лишь для меня самого. Хочу попробовать себя в другой отрасли, но это точно не будет спорт. Всем удачи!", - заявил Эргашев.

Между тем, как отмечает инсайдер и агент Рик Глейсер, причина ухода Эргашева из бокса заключается в другом: "На самом деле все намного проще. Он отказывается драться по контракту с Salita Promotions. Не то, чтобы он неправ в этом, но, увы, очень сильно переживает по этому поводу", - цитирует Глейсера vRINGe.com.

Напомним, ранее промоутер Эргашева назвал своего подопечного заменой чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (41-1-1, 36 КО).