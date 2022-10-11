Названа причина срыва боя Фьюри - Джошуа

Промоутер обладателя титула WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри рассказал о несостоявшихся переговорах с командой бывшего чемпиона дивизиона Энтони Джошуа, передает "Чемпионат". По словам Фрэнка Уоррена, виновата не его команда.

"Что ж, мы получили от них контракт и вернули его, отметив пункты, где мы согласны, а где – нет. Но к нам контракт так и не вернулся. 6 октября промоутеры Джошуа уже выступили с заявлением.

У нас возникли проблемы со спонсорами Джошуа, потому что они не были ведущими в шоу, что я нахожу довольно странным. Джошуа был стороной "Б", когда дрался с Усиком. Однако, несмотря на это, я считал, что сделка состоится, и даже поспорил с Тайсоном. Он расстроился и начал устанавливать и переносить сроки, потому что я говорил ему, что мы получим контракт назад. Однако этого не произошло", – сказал Уоррен.

Напомним, ранее стало известно, что Фьюри достиг вербальной договоренности о поединке с Дереком Чисорой. Их бой должен состояться 3 декабря в Кардиффе.

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