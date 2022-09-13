Назван виновник первого поражения Головкина

Тренер Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО) Эдди Рейносо рассказал о том, что произошло после окончания первого боя против Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО), сообщает vRINGe.com. Рейносо вспомнил, что им случайно "помог" победить в реванше тренер Головкина Абель Санчес.

Первый бой состоялся в сентябре 2017 года в Лас-Вегасе и закончился сенсационной ничьей. Во втором поединке, который прошел там же через год, была зафиксирована победа мексиканца.

"Он допустил ошибку. Да, Санчесу не стоило говорить о том, что у Геннадия мексиканский стиль, а у "Канело" - нет. И поверьте, я сейчас не о том, что это ерунда. Не о том, что для того, чтобы драться по-мексикански, нужно быть мексиканцем. Не о том, что именно Сауль - мексиканец".

"Все дело в том, что в первом бою мы больше налегали на контратаки и работу ног. Мы выжидали атакующих действий Головкина и работали в ответ. Иногда это срабатывало, иногда нет. Думаю, нам не хватило активности. Нужно было выбрасывать больше ударов. Во втором поединке Сауль давил на Головкина, заставил его отступать. Это было словно продолжение боя, 13-й раунд. Я сказал "Канело" после окончания первого поединка: "Он не умеет работать вторым номером. Чтобы побить его - надо атаковать". Он согласился. И со стартового гонга мы заставили Головкина отступать. Сделали это за счет движений, финтов и комбинаций", - вспоминает Рейносо.

Головкин вскоре отказался от сотрудничества с Санчесом. С 2019 года Головкин работает с Джонатаном Бэнксом. Под руководством последнего GGG провел четыре боя и во всех одержал победы.

Напомним, что трилогия состоится 18 сентября по казахстанскому времени в Лас-Вегасе (США). На кону боя будут стоять титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет мексиканец. Для Головкина это будет дебютный поединок в этом весе.

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