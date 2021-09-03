Назван самый привлекательный для рекламы боксер

Мексиканский боксер Сауль "Канело" Альварес занял четвертое место в рейтинге самых привлекательных для рекламных контрактов спортсменов, опубликованном агентством SportsPro, сообщает Аllboxing.ru.

В нем оценивались показатели аккаунтов спортсменов в четырех социальных сетях (частота постов, охват аудитории и вовлеченность подписчиков) и показатели аудитории (демография подписчиков и доля аудитории, склонная к покупкам музыки, игр и люксовых товаров).

Лидерами рейтинга стали три женщины: американская гимнастка Симона Байлз, японская теннисистка Наоми Осака и американская футболистка Эшлин Харрис.

В рейтинге Forbes самых высокооплачиваемых спортсменов Альварес занял 48-ю строчку в 2021 году с доходом 34 миллиона долларов, из которых только два миллиона получены от рекламных контрактов.

У Конора МакГрегора, занимающего первую строчку рейтинга Forbes, доходы от рекламы оценены в 168 миллионов долларов.

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