Назван претендент на титул IBF из Казахстана после отказа Головкина

Американский журналист Джек МакКаферри прокомментировал корреспонденту Vesti.kz перспективы казахстанского средневеса Мейирима Нурсултанова (18-0, 10 КО) после отказа Геннадия Головкина (42-2-1, 37 КО) от чемпионского пояса IBF. Специалист отметил сроки, за которые казахстанец может получить титульный бой.

Ранее юрист казахстанского чемпиона сообщил об отказе Головкина от защиты титула в поединке с бразильцем Эскивой Фалькао (30-0, 20 КО). Также под угрозой оказался титул WBA, который GGG должен защитить в бою с кубинцем Эрисланди Ларой (29-3-3, 17 КО).

"Головкин потерял интерес к поясам. Сейчас главное условие для него - это денежные бои с большими бойцами. Это открывает шанс другим перспективным боксерам. В среднем весе очень конкурентный рейтинг IBF. Однако, благодаря бою с рейтинговым Кадзуто Такесако, Нурсултанов может ощутимо прибавить и приблизиться к вершине. Это откроет хорошие перспективы для получения боя с чемпионом в перспективе. Еще один интересный способ - это проведение отборочного турнира, что также может быть осуществлено в ближайшие два года", - отметил МакКаферри.

В данный момент японец занимает 14-е место в рейтинге средневесов IBF, а Нурсултанов этом списке седьмой.

Их поединок пройдет 15 апреля на вечере бокса, который состоится в одном из городов Южной Кореи. На кону будет стоять титул WBO International, принадлежащий казахстанцу.

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