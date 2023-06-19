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Назван боксер, который нокаутирует Усика

Назван боксер, который нокаутирует Усика
©instagram.com/usykaa

Американский супертяж Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 КО) нокаутирует Александра Усика (20-0, 13 КО), если они сойдутся в ринге. Такое мнение высказал британский боксер этого дивизиона Дерек Чисора (33-13, 23 КО), передает vRINGe.com. Он уверен, что и украинский боксер понимает, что такой исход наиболее вероятен.

- Усик сказал, что если он подерется с Фьюри и с Уайлдером, то более сложный бой будет с Уайлдером. Вы считаете, это правильная оценка Усика?

- Да, потому что он знает, что Деонтей Уайлдер уложит его.

Напомним, Усик является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF. Самым ожидаемым соперником для Усика считается чемпион WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО), владеющий титулом WBC в этом дивизионе, но пока они не договорились о бое за звание "абсолюта". 

Чисора же в последнем бою в декабре прошлого года проиграл Фьюри техническим нокаутом. А в октябре 2020-го он единогласным решением судей уступил Усику.

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Метки:
Усик Александр Уайлдер Деонтей Профессиональный бокс

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