Найдена причина поражения "Канело" от Бивола перед трилогией с Головкиным

Сауль "Канело" Альварес (57-2-2, 39 КО) ответил на слова своего бывшего промоутера Оскара де ла Хойи, назвавшего причины поражения мексиканца от Дмитрия Бивола (20-0, 11 КО), сообщает "Чемпионат".

Ранее де ла Хойя заявил, что Альварес стал меньше тренироваться из-за любви к гольфу, что и сказалось на его выступлении в бою с российским полутяжеловесом.

"Правда есть правда. Я вижу все, и, вы знаете, "Канело" слишком много играет в гольф. Я не шучу. Он часто играет в гольф. Я также в свое время играл между боями, и это забирает много сил. Вы можете простоять на поляне шесть часов. А боец должен сохранять концентрацию", - сказал промоутер.

"Нет-нет… Я проиграл, потому что я проиграл. Не из-за гольфа или чего-то другого. Я играл в гольф еще три года назад, и я стал абсолютным чемпионом мира. Так что это не причина", - ответил "Канело".

Напомним, 17 сентября "Канело" проведет бой с Геннадием Головкиным (42-1-1, 37 КО). Третий поединок состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

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