Найден боксер, способный остановить Усика

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF украинец Александр Усик (20-0, 13 КО) неожиданно проиграл. Как сообщает vRinge, это произошло во время тренировочного процесса.

Отмечается, что среди профессиональных боксеров не приветствуется распространение происходящего в спаррингах.

Но африканский супертяж Мартин Баколе (19-1, 14 КО), вероятно, не может обратить на себя внимание другим способом.

Он заявил, что в одном из спаррингов остановил Усика. Причем слабину дал вовсе не его подбородок.

"Я остановил Усика ударом по корпусу. Я сломал нос Дэниелу Дюбуа в спарринге. Я остановил его дважды. Думаю, в этом причина, почему они меня избегают. Я также спарринговал с Чисорой, Джойсом, Джошуа и Фьюри. Если вы спросите всех тренеров, они скажут обо мне что-нибудь хорошее. Они никогда не упоминают ничего плохого. Я-таки монстр", - заявил Баколе.

Напомним, самым ожидаемым соперником для Усика считается чемпион WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (33-0-1, 24 КО), но пока они не договорились о бое за звание "абсолюта".

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