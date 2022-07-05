"Надеемся, что GGG постоит за свои слова в ринге". Тренер "Канело" взял Головкина на слабо

Эдди Рейносо, тренер абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО), раскритиковал казахстанца Геннадия Головкина (42-1-1, 37 КО) за резкие высказывания в адрес мексиканского боксера.

"Все критикуют тебя и болтают чушь, когда ты на вершине. Это приходит вместе с успехом. Есть много таких людей. Им не хватает смелости. Когда человек стоит перед ними, они задумываются о том, что сказать, в отличие от того, что болтают онлайн.

Головкин нес в СМИ чушь обо мне и "Канело", но перед нами он ничего не говорит. Мы надеемся, что GGG постоит за свои слова в ринге, и это будет отличный бой. Теперь "Канело" куда опытнее, чем он был в первых двух боях с Головкиным. Он более зрелый и сильный боец. "Канело" дрался с более сильной оппозицией, и мы это продемонстрируем", - цитирует Рейносо fightnews.info.

Головкин назвал победителя в третьем бою с "Канело"

Напомним, 17 сентября "Канело" и Головкин проведут третий бой. Он состоится на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США), где прошли предыдущие два боя. Первый (2017) завершился спорной ничьей, а во втором (2018) решением выиграл мексиканец.

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