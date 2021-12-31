Мощь Головкина, еще один чемпион мира из Казахстана. Главные бои 2022 года

Сезон в профессиональном боксе уже можно объявлять закрытым. Все теоретические победы казахстанских бойцов автоматически переносятся на следующий год, который, к слову, должен быть достаточно интересным и успешным. Подробнее о главных его событиях - в материале Vesti.kz.

Безусловно, центральным боем 2022-го станет битва между Геннадием Головкиным и японцем Риотой Муратой. Они должны были встретиться еще в этом году. Однако в Японии ужесточили антиковидный регламент, так что организовать важное событие не получилось.

Бой должен пройти в первой половине 2022-го. Головкин в очередной раз должен показать всю свою мощь, чтобы объединить пояса в среднем весе. Напомним, на кону будут титулы IBF, IBO и WBA. Победитель автоматически станет главной фигурой в дивизионе.

Также стоит сейчас пристально следить за Жанибеком Алимханулы. Он находится в статусе обязательного претендента на титул WBO (тоже в среднем весе). Им владеет американец Деметриус Андраде. И дело дошло до того, что организация на 15 января назначила торги.

После них в течение 90 дней должен пройти поединок. Отлично. Только вот Андраде не собирается драться с казахстанцем, пытается "соскочить". И есть большая вероятность, что он оставит пояс. Впрочем, не страшно. Даже еще лучше, так как Андраде - опасный боксер.

А в случае если американец вернет титул, он будет вакантным. Алимханулы поспорит за него с другим претендентом. И не факт, что оппонент будет такого же высокого класса, как Деметриус. Тогда повышаются шансы на то, что в Казахстане будет еще один чемпион мира.

Также претендует на трофей и Айдос Ербосынулы. Он хорошо продвинулся во втором среднем весе. Однако пока никакой конкретики нет. В этом весе правит Сауль "Канело" Альварес. А мексиканец на подобные варианты реагировать не будет.

Как бы то ни было, Айдос может рассчитывать на хороший поединок. Пусть не с "Канело", устроившим монополию, но с крепким именитым оппонентом. Ему давно пора выходить на околотоповый уровень. И следующий год будет для него определяющим.

В январе Мейирима Нурсултанова ожидает самая большая проверка в карьере. 22-го числа в Актау он сразится с очень крепким россиянином Андреем Сироткиным. На кону будет стоять вакантный титул WBO International в среднем весе. Жесткий оппонент - таких у него не было. Придется отдать все силы, чтобы выйти победителем.

И, конечно, ждем топ-поединков от Садриддина Ахмедова, Али Ахмедова, Батыра Джукембаева, Данияра Елеусинова. От тех, кто в данный момент имеет хорошую базу для подвигов и по-настоящему больших событий.

Все начнется с января.