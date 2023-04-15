"Могу нокаутировать любого". Канело сделал громкое заявление

Чемпион мира в четырех весовых категориях и абсолютный чемпион во втором среднем весе (до 76,2 кг) Сауль Альварес заявил, что способен нокаутировать любого соперника в том дивизионе, где согласится выступать.

"Могу ли я нокаутировать любого, если хорошо попаду? Да, любого. Упадет любой, без сомнений. Могу ли я нокаутировать [Дэвида] Бенавидеса? Вы знаете такое слово "каждый"? Я могу сделать это с каждым", – цитирует слова Альвареса BoxingScene.com.

Напомним, 7 мая в Мексике Альварес проведет защиту всех четырех титулов во втором среднем весе против британского боксера Джона Райдера (32-5, 18 KO).

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