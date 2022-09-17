Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

Миссия Головкина выполнима? Как закончится бой GGG против "Канело"?

Миссия Головкина выполнима? Как закончится бой GGG против "Канело"?
©

18 сентября в 9:00 по времени Нур-Султана Геннадий Головкин переходит в суперсредний вес, чтобы встретиться со своим давним соперником Саулем "Канело" Альваресом за титул чемпиона мира.

В предстоящем поединке на кону стоят титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет Альварес.

Фаворитом встречи является мексиканец, на его победу аналитики компании 1XBET предлагают коэффициент 1.256, а на победу казахстанца 5.35. Для самых смелых, кто не верит в трилогию и будет ждать четвертого поединка, прогноз - "ничья" с коэффициентом 30!

Первый бой звезд в 2017 году был объявлен разделенной ничьей после того, как один судья отдал предпочтение Альваресу, другой — Головкину, а третий объявил счет равным: 110-118, 115-113, 114-114.

В сентябре следующего года они провели матч-реванш, в котором Альварес победил решением большинства судей. Опять же, многие сочли, что Головкин сделал достаточно, чтобы заслужить тогда победу. Бой закончился со счетом: 114-114, 113-115, 113-115.

Сойдутся ли решения судей в этот раз? Главный спонсор спортивных эмоций предлагает коэффициент 2.09, что будет единогласное решение судей, и 4.7, что раздельное.

Третий бой между бойцами состоится спустя четыре года после их матча-реванша. То, что начиналось как уважительная встреча между двумя лучшими боксерами этого вида спорта, стало совершенно личным разногласием уже после первого боя. 

"Я счастлив вернуться в ринг. Я усердно работал и чувствую, что способен завершить этот бой за 12 раундов. Я действительно мотивирован, чтобы закончить этот бой досрочно", - высказался мексиканец на пресс-конференции.

Аналитики компании 1XBET предлагают исход, что Альварес выиграет бой досрочно техническим нокаутом с коэффициентом 3.15.

Если Канело отправляется на третью встречу после огорчительного поражения от киргизско-российского спортсмена в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, то Головкин идет с победой в бою с обладателем титула WBA Super японцем Риотой Муратой. Тогда Геннадий вырвал досрочную победу в 9-м раунде.

"Я чувствую себя комфортно, я силен, я готов. Я уверен в своей победе, уверен в себе, уверен в своей команде, в людях, которые меня поддерживают. Мы оба - профессиональные спортсмены. Его стратегия более агрессивная, моя - больше на опыте. Это большой бой для нас", - подытожил казахстанец.

Компания 1XBET предлагает коэффициент 9 на то, что именно Головкин одержит победу техническим нокаутом досрочно.

Какой будет исход третьей встречи между бойцами, узнаем воскресным утром. Желаем Гене удачи и победу! Поддержим GGG вместе с главным спонсором спортивных эмоций - компанией 1XBET!

Специально к этому бою 1XBET запустил акцию "Ставка без риска", где в случае проигрыша можно получить фрибет.

Поддержи своего чемпиона вместе с главным спонсором спортивных эмоций - компанией 1XBET!

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Головкин-Альварес Головкин Геннадий Геннадий GGG Головкин Альварес Сауль Профессиональный бокс

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 11:51
Профи-бокс
Головкин показал видео со взвешивания перед трилогией с "Канело" Головкин показал видео со взвешивания перед трилогией с "Канело"
Сегодня , 11:25
Профи-бокс
"Сумасшедший болельщик". История фаната GGG из Казахстана "Сумасшедший болельщик". История фаната GGG из Казахстана
Сегодня , 10:48
Профи-бокс
Миссия Головкина выполнима? Как закончится бой GGG против "Канело"? Миссия Головкина выполнима? Как закончится бой GGG против "Канело"?
Сегодня , 10:17
Профи-бокс
Сексапильная чемпионка мира поразила смелым нарядом на взвешивании Головкина и "Канело" Сексапильная чемпионка мира поразила смелым нарядом на взвешивании Головкина и "Канело"
Сегодня , 09:47
Профи-бокс
Головкин и "Канело" определились с перчатками на третий бой Головкин и "Канело" определились с перчатками на третий бой
Сегодня , 09:16
Профи-бокс
Али Ахмедов сделал заявление перед боем с экс-соперником Головкина Али Ахмедов сделал заявление перед боем с экс-соперником Головкина
Сегодня , 08:19
Профи-бокс
Головкин сделал заявление перед трилогией с "Канело" Головкин сделал заявление перед трилогией с "Канело"
Сегодня , 07:54
Профи-бокс
Головкин - "Канело". Прямая трансляция боя Головкин - "Канело". Прямая трансляция боя
Сегодня , 07:33
Профи-бокс
Канат Ислам обратился к Головкину перед трилогией с "Канело" Канат Ислам обратился к Головкину перед трилогией с "Канело"
Сегодня , 02:52
Профи-бокс
Головкин тяжелее "Канело"? Конкуренты взвесились перед трилогией Головкин тяжелее "Канело"? Конкуренты взвесились перед трилогией
Вчера , 23:59
Профи-бокс
Назван сумасшедший гонорар Головкина за трилогию с "Канело" Назван сумасшедший гонорар Головкина за трилогию с "Канело"
Вчера , 23:42
Профи-бокс
Алимханулы обратился к Головкину перед трилогией с "Канело" Алимханулы обратился к Головкину перед трилогией с "Канело"
Вчера , 23:22
Профи-бокс
Чемпион мира из Казахстана поддержит Головкина в трилогии с "Канело" Чемпион мира из Казахстана поддержит Головкина в трилогии с "Канело"
Вчера , 21:27
Профи-бокс
В команде Бивола выдвинули жесткие условия "Канело" для реванша В команде Бивола выдвинули жесткие условия "Канело" для реванша
Вчера , 20:15
Профи-бокс
Бивол назвал фаворита трилогии Головкин - "Канело" Бивол назвал фаворита трилогии Головкин - "Канело"
Вчера , 17:00
Профи-бокс
Хабиб оставил послание для Головкина перед боем с "Канело" Хабиб оставил послание для Головкина перед боем с "Канело"
Вчера , 16:01
Профи-бокс
"Это акула бокса". Российский супертяж высказался о силе Головкина "Это акула бокса". Российский супертяж высказался о силе Головкина
Вчера , 14:33
Профи-бокс
Фаворит или звезда? Эксперт высказался о карьере Алимханулы Фаворит или звезда? Эксперт высказался о карьере Алимханулы
Вчера , 12:57
Профи-бокс
Раскрыты секреты долголетия карьеры Головкина Раскрыты секреты долголетия карьеры Головкина
Вчера , 11:51
Профи-бокс
"Cтал довольно мускулистым". "Канело" уличили в употреблении химии перед боем с Головкиным? "Cтал довольно мускулистым". "Канело" уличили в употреблении химии перед боем с Головкиным?
Вчера , 10:25
Профи-бокс
Вышла песня про Головкина. Чебатков на испанском предъявил "Канело" Вышла песня про Головкина. Чебатков на испанском предъявил "Канело"
Вчера , 07:45
Профи-бокс
"Головкин заставит его заплатить". Альвареса предостерегли перед трилогией "Головкин заставит его заплатить". Альвареса предостерегли перед трилогией
Вчера , 07:22
Профи-бокс
Экс-соперник Головкина угрожает казахстанскому боксеру Экс-соперник Головкина угрожает казахстанскому боксеру
Вчера , 05:09
Профи-бокс
Али Ахмедов рассказал об эмоциях перед первым боем в Лас-Вегасе Али Ахмедов рассказал об эмоциях перед первым боем в Лас-Вегасе
Вчера , 04:53
Профи-бокс
Али Ахмедов и Габриэль Росадо провели дуэль взглядов в Лас-Вегасе Али Ахмедов и Габриэль Росадо провели дуэль взглядов в Лас-Вегасе
Вчера , 04:33
Профи-бокс
"Канело" размечтался о победе нокаутом перед боем с Головкиным "Канело" размечтался о победе нокаутом перед боем с Головкиным
Вчера , 03:38
Профи-бокс
Геннадий Головкин сделал заявление перед трилогией с "Канело" Геннадий Головкин сделал заявление перед трилогией с "Канело"
Вчера , 03:00
Профи-бокс
Головкин и "Канело" провели дуэль взглядов на финальной пресс-конференции в Лас-Вегасе Головкин и "Канело" провели дуэль взглядов на финальной пресс-конференции в Лас-Вегасе
Вчера , 00:12
Профи-бокс
"Это реальный бой ненависти". Появился рискованный прогноз на трилогию Головкин - "Канело" "Это реальный бой ненависти". Появился рискованный прогноз на трилогию Головкин - "Канело"
15 сентября, 23:44
Профи-бокс
"Канело" сделал признание о Головкине перед трилогией "Канело" сделал признание о Головкине перед трилогией

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus