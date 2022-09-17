Миссия Головкина выполнима? Как закончится бой GGG против "Канело"?

18 сентября в 9:00 по времени Нур-Султана Геннадий Головкин переходит в суперсредний вес, чтобы встретиться со своим давним соперником Саулем "Канело" Альваресом за титул чемпиона мира.

В предстоящем поединке на кону стоят титулы абсолютного чемпиона по версиям IBF, WBC, WBA Super и WBO во втором среднем весе, которыми владеет Альварес.

Фаворитом встречи является мексиканец, на его победу аналитики компании 1XBET предлагают коэффициент 1.256, а на победу казахстанца 5.35. Для самых смелых, кто не верит в трилогию и будет ждать четвертого поединка, прогноз - "ничья" с коэффициентом 30!

Первый бой звезд в 2017 году был объявлен разделенной ничьей после того, как один судья отдал предпочтение Альваресу, другой — Головкину, а третий объявил счет равным: 110-118, 115-113, 114-114.

В сентябре следующего года они провели матч-реванш, в котором Альварес победил решением большинства судей. Опять же, многие сочли, что Головкин сделал достаточно, чтобы заслужить тогда победу. Бой закончился со счетом: 114-114, 113-115, 113-115.

Сойдутся ли решения судей в этот раз? Главный спонсор спортивных эмоций предлагает коэффициент 2.09, что будет единогласное решение судей, и 4.7, что раздельное.

Третий бой между бойцами состоится спустя четыре года после их матча-реванша. То, что начиналось как уважительная встреча между двумя лучшими боксерами этого вида спорта, стало совершенно личным разногласием уже после первого боя.

"Я счастлив вернуться в ринг. Я усердно работал и чувствую, что способен завершить этот бой за 12 раундов. Я действительно мотивирован, чтобы закончить этот бой досрочно", - высказался мексиканец на пресс-конференции.

Аналитики компании 1XBET предлагают исход, что Альварес выиграет бой досрочно техническим нокаутом с коэффициентом 3.15.

Если Канело отправляется на третью встречу после огорчительного поражения от киргизско-российского спортсмена в полутяжелом весе Дмитрия Бивола, то Головкин идет с победой в бою с обладателем титула WBA Super японцем Риотой Муратой. Тогда Геннадий вырвал досрочную победу в 9-м раунде.

"Я чувствую себя комфортно, я силен, я готов. Я уверен в своей победе, уверен в себе, уверен в своей команде, в людях, которые меня поддерживают. Мы оба - профессиональные спортсмены. Его стратегия более агрессивная, моя - больше на опыте. Это большой бой для нас", - подытожил казахстанец.

Компания 1XBET предлагает коэффициент 9 на то, что именно Головкин одержит победу техническим нокаутом досрочно.

Какой будет исход третьей встречи между бойцами, узнаем воскресным утром. Желаем Гене удачи и победу! Поддержим GGG вместе с главным спонсором спортивных эмоций - компанией 1XBET!

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