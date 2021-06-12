Мейвезера ограбили. Флойд объявил вознаграждение

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях американец Флойд Мейвезер-младший сообщил, что один из его домов в Лас-Вегасе обворовали, и предлагает вознаграждение 100 тысяч долларов США за любую информацию, которая поможет в поисках грабителей.

По словам Мейвезера, злоумышленники вынесли дорогие сумки и много других ценных вещей.

"Дом - это место покоя, мира и комфорта. Когда кто-то нарушает ваше святилище, это тревожно и больно. Один из моих домов в Лас-Вегасе был ограблен. Украли много дорогих сумок и других ценных вещей.

Я предлагаю вознаграждение не менее 100 тысяч долларов за информацию, которая приведет к возврату моего имущества. Уровень неуважения и жадности, которые требуются для подобного поступка, невозможно представить. Спасибо всем, кто предоставит хоть какую-то информацию", - написал Мейвезер в Instagram.

Напомним, Мейвезер не выступает на профессиональном уровне с 2017 года. Последний бой провел в августе этого года, победив техническим нокаутом бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора МакГрегора.

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