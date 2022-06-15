Мейвезер рассказал о вызове для Пола после "наезда" на "Канело"

Флойд Мейвезер утверждает, что экс-чемпион мира в двух весовых категориях Андре Уорд (32-0, 16 КО) хотел бы провести поединок с ютубером-боксером Джейком Полом (6-0, 4 КО), сообщает vRINGe.com.

Звездный американец не выступает с 2017 года, а сейчас готов вернуться ради выставочного поединка. Ранее Пол "наехал" на мексиканца Сауля "Канело" Альвареса (57-1-2, 39 КО).

"Я общался с Андре, если вы, ребята, видели, как мы разговариваем на сцене в Международном зале боксерской славы, - сказал Мейвезер. - Уорд сказал, что он не возражал бы против того, чтобы устроили выставочный бой против Джейка Пола".

Потенциальный конкурент Уорда, как информирует источник, не планирует драться в выставочных боях, а на ринг вернется 6 августа в Нью-Йорке (США).

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