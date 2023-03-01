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Мейвезер объяснил кассовый провал его поединка с бойцом MMA

Мейвезер объяснил кассовый провал его поединка с бойцом MMA
©instagram.com/floydmayweather

Бывший чемпион мира американский боксер Флойд Мейвезер-младший прокомментировал низкий уровень заинтересованности зрителей в его выставочном бою против британского бойца ММА Аарона Чалмерса, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На прошлых выходных Мейвезер впервые выступил в Великобритании, где сразился с Чалмерсом в лондонской О2 Arena. Однако британцы не проявили должного интереса к этому мероприятию, поскольку на арене было много пустых мест.

"Мы сделали этот бой за месяц, даже за четыре недели. Я думаю, что билеты следовало пустить в продажу намного быстрее. Моя команда все еще учится. Я должен снять шляпу перед ними, это не их вина. Просто когда мы выступаем в США, то после анонса боя билеты сразу же появляются в продаже.

Здесь мы объявили поединок, но билеты поступили в продажу только через одну или две недели. Я ни на кого не тыкаю пальцами. Мы работаем вместе как команда. Когда ты покупаешь билеты в Великобритании, то не особо хочешь тратить деньги. В США мы не против потратить деньги", - сказал Мейвезер.

Изначально Мейвезер должен был подраться с кикбоксером Лиамом Харрисоном, однако тот выбыл из-за травмы ноги. После его заменил Чалмерс.

Напомним, Флойд Мейвезер-младший завершил профессиональную карьеру непобежденным с рекордом 50-0. Его считают лучшим боксером вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring (2005-2007, 2013-2015).

По пути Головкина и Алимханулы. Топ-5 казахстанцев-претендентов на чемпионский пояс

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Метки:
Мейвезер Флойд Профессиональный бокс

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