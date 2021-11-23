Мэнни Пакьяо признался в употреблении наркотиков

Бывший чемпион мира в восьми весовых категориях, кандидат в президенты Филиппин Мэнни Пакьяо рассказал, что в молодости принимал наркотики, передает fightnews.info.

При этом он заявил, что поддерживает строгие законы, которые сейчас действуют в его стране в отношении торговцев наркотиками и людей, которые их употребляют.

"Мы должны садить за решетку тех, кто употребляет и продает наркотики - так гласит закон. Мы продолжим правильную антинаркотическую кампанию. Раньше я был наивным, поэтому употреблял наркотики. Я не знал законов. В наше время люди понимают, что закон не разрешает принимать наркотики", - сказал звезда бокса.

Напомним, что в сентябре этого года Пакьяо официально объявил о завершении спортивной карьеры.