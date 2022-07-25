Мексиканский боксер пообещал нарушить планы "Канело" на реванш с Биволом

Мексиканский полутяжеловес Хильберто Рамирес (44-0, 30 КО), ставший обязательным претендентом на пояс WBA Super, которым владеет россиянин Дмитрий Бивол (20-0, 11 КО), категорически отверг возможность отсрочки боя за денежную компенсацию, сообщает vRINGe.com.

"Конечно же, нет, с чего бы это мне соглашаться на сделку с отсрочкой, если я уже получил свой статус обязательного претендента и мне гарантировали титульный бой, которого я так долго ждал", - заявил Хильберто.

Не секрет, что на май следующего года планируется реванш Бивола и Сауля "Канело" Альвареса (57-2-2, 39 КО), у которого россиянин выиграл по очкам в мае текущего года.

Однако Рамирес настроен разрушить эти планы:

"Мне жаль "Канело", но его реванш с Биволом не состоится. Только если он все равно захочет свести с ним счеты, но после того как я побью Бивола, у "Канело" просто не будет иного выбора, кроме как сразиться со мной".

Хильберто уверен, что Бивол не станет уклоняться от встречи с ним:

"Бой с ним должен состояться. Он уже сделал себе имя, победив "Канело". Если он откажется со мной драться, то будет выглядеть трусом, а я его таким не считаю. Думаю, он также хочет драться со мной", - добавил Рамирес.

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