Майк Тайсон заявил о проблемах со здоровьем

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Майк Тайсон высказался о своем здоровье, сообщает "Чемпионат". 56-летний Тайсон назвал единственную проблему, которая сопровождает его.

"У меня время от времени возникает ишиас (воспалительный процесс, который сопровождается сдавлением или раздражением седалищного нерва). Он обостряется. Когда он вспыхивает, я даже говорить не могу! Слава богу, это единственная проблема со здоровьем, которая у меня есть. Я теперь в порядке", - заявил Тайсон.

Добавим, что с 1985 по 2005 год на счету Тайсона 58 боев в профессиональном боксе, в которых он одержал 50 побед и потерпел шесть поражений.

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