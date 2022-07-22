Войти через социальную сеть
Пожалуйста, подождите... Укажите email Укажите имя или псевдоним Укажите пароль Для регистрации на сайте Вы должны принять Правила сообщества Для редактирования профиля необходимо авторизоваться на сайте Укажите корректный Email material_dobavlen_v_izbrannoe Добавить в избранное Убрать из избранного Пароли не совпадают Задайте пароль для входа на сайт Хороший пароль должен содержать строчные, заглавные латинские буквы и цифры. Рекомендуется добавлять знаки препинания и задавать длину пароля не менее 8 символов Спасибо за Ваш голос! Добавить +1 Убрать +1 Выберите вариант ответа
Место
Қазақша Табло Vesti.kz требуется спортивный журналист
Бокс MMA Футбол Хоккей Футзал Теннис Борьба Атлетика Олимпиада Букмекеры Другие Еще
Размещение рекламы: +7 700 388 81 09
KZ
Спорт Это интересно Vesti.kz
Қазақша
Вход на сайт
Войти через социальную сеть:
Ваш аккаунт на Vesti.kz Забыли пароль?
Забыли пароль?

Укажите email, на который будет отправлен Ваш новый пароль. Впоследствии Вы сможете изменить пароль в личном профиле.

Реклама

Новости спорта Бокс Профи-бокс
Комментарии

Майк Тайсон объяснил свою свирепость

Майк Тайсон объяснил свою свирепость
©Reuters

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Майк Тайсон высказался о своей свирепости, сообщает vRINGe.com.

"Я так напуган тем, что я очень жесток, что не могу контролировать свое насилие. Я, Майк Тайсон, и я страшно всего боюсь. Единственное, что я умею делать, так это атаковать", - сказал он.

Также он ответил на успешность в своем виде спорта. 

"Когда вы кладете деньги в банк и каждый месяц получаете чек, и можете жить на это до конца вашей жизни, - это безопасность? Значит ли это, что вы не заболеете, вас не собьет машина, вы не прыгнете с моста? Я не знаю, могут ли деньги защитить вас от всего этого. Успех - это причина, по которой я разорвал свою жизнь на части. Разрушать себя так же мотивирует, как и расти", - добавил боксер.

Новый выпуск у нас на YouTube. Смотрим, комментируем, лайкаем!

Андрей Скабелка эксклюзивно рассказал о втором приходе в "Барыс":

Читайте Vesti.kz в

@vestisport @vestikzsport

А еще Vesti.kz есть в TikTok @vestikzsport

Поделиться в соц. сетях:


Метки:
Тайсон Майк Профессиональный бокс

Реклама

Реклама

Ссылки по теме:

Реклама

Новости
Сегодня , 11:01
Профи-бокс
Майк Тайсон объяснил свою свирепость Майк Тайсон объяснил свою свирепость
Сегодня , 09:26
Профи-бокс
WBO приняла решение по Головкину и спарринг-партнеру "Канело" из Казахстана WBO приняла решение по Головкину и спарринг-партнеру "Канело" из Казахстана
Сегодня , 08:58
Профи-бокс
Легенда бокса назвал победителя в трилогии Головкин - "Канело" Легенда бокса назвал победителя в трилогии Головкин - "Канело"
Вчера , 19:17
Профи-бокс
Авторитетный эксперт высказался о нокауте в бою Головкина с "Канело" и их четвертой встрече Авторитетный эксперт высказался о нокауте в бою Головкина с "Канело" и их четвертой встрече
Вчера , 14:30
Профи-бокс
Вскрылась интересная деталь по бою Алимханулы за титул чемпиона мира Вскрылась интересная деталь по бою Алимханулы за титул чемпиона мира
Вчера , 12:55
Профи-бокс
Алимханулы пригрозил нокаутом чемпиону и нарвался на троллинг Алимханулы пригрозил нокаутом чемпиону и нарвался на троллинг
Вчера , 11:50
Профи-бокс
Третий бой Головкин-"Канело": сколько нужно денег, чтобы увидеть это вживую Третий бой Головкин-"Канело": сколько нужно денег, чтобы увидеть это вживую
Вчера , 10:59
Профи-бокс
WBA выступила с заявлением по бою Головкина c "Канело" за "абсолюта" WBA выступила с заявлением по бою Головкина c "Канело" за "абсолюта"
Вчера , 10:40
Профи-бокс
Алимханулы отреагировал на решение WBO по бою с чемпионом мира Алимханулы отреагировал на решение WBO по бою с чемпионом мира
Вчера , 07:24
Профи-бокс
Алимханулы без боя может стать чемпионом мира. Подробности Алимханулы без боя может стать чемпионом мира. Подробности
Вчера , 07:09
Профи-бокс
WBO назначила Алимханулы бой за титул чемпиона мира WBO назначила Алимханулы бой за титул чемпиона мира
20 июля, 20:08
Профи-бокс
Головкин высказался о новой весовой категории перед третьим боем с "Канело" Головкин высказался о новой весовой категории перед третьим боем с "Канело"
20 июля, 18:55
Профи-бокс
"Титульные бои придут". Демьяненко дал совет казахстанскому боксеру из команды Головкина "Титульные бои придут". Демьяненко дал совет казахстанскому боксеру из команды Головкина
20 июля, 18:35
Профи-бокс
Авторитетный эксперт объяснил отказ казахстанского супертяжа от титульного боя Авторитетный эксперт объяснил отказ казахстанского супертяжа от титульного боя
20 июля, 14:41
Профи-бокс
Легендарный чемпион отказался от пояса WBA Легендарный чемпион отказался от пояса WBA
20 июля, 13:00
Профи-бокс
Брат Елеусинова после победы нокаутом получил бой в США Брат Елеусинова после победы нокаутом получил бой в США
20 июля, 11:05
Профи-бокс
GGG легко отделался. WBA дала 24 часа "суперчемпиону" GGG легко отделался. WBA дала 24 часа "суперчемпиону"
20 июля, 10:03
Профи-бокс
Головкин узнал цену победы и поражения в трилогии с "Канело" Головкин узнал цену победы и поражения в трилогии с "Канело"
20 июля, 08:50
Профи-бокс
WBA выдвинула ультиматум Головкину WBA выдвинула ультиматум Головкину
20 июля, 08:08
Профи-бокс
Головкин получил нового соперника. Его назначила WBA Головкин получил нового соперника. Его назначила WBA
19 июля, 20:14
Профи-бокс
Президент WBC обратился к "Канело" Президент WBC обратился к "Канело"
19 июля, 19:14
Профи-бокс
"Канело" показал подготовку к бою с Головкиным "Канело" показал подготовку к бою с Головкиным
19 июля, 18:22
Профи-бокс
Кард трилогии Головкин - "Канело" пополнил еще один титульный бой Кард трилогии Головкин - "Канело" пополнил еще один титульный бой
19 июля, 18:02
Профи-бокс
Головкин получил "секретное оружие" на третий бой с "Канело" Головкин получил "секретное оружие" на третий бой с "Канело"
19 июля, 15:33
Профи-бокс
Коррупция в WBA. Вскрылись схемы манипулирования рейтингами и назначения титульных боев Коррупция в WBA. Вскрылись схемы манипулирования рейтингами и назначения титульных боев
19 июля, 15:20
Профи-бокс
Названы сильные стороны Головкина и оценены шансы победить Алимханулы Названы сильные стороны Головкина и оценены шансы победить Алимханулы
19 июля, 14:15
Профи-бокс
Данияр Елеусинов стал кандидатом на бой с "Разрушителем" с 14 нокаутами Данияр Елеусинов стал кандидатом на бой с "Разрушителем" с 14 нокаутами
19 июля, 13:39
Профи-бокс
Американец дебютировал в профи-боксе в 52 года и установил рекорд Американец дебютировал в профи-боксе в 52 года и установил рекорд
19 июля, 12:40
Профи-бокс
Казахстанский супертяж оценил форму Усика в спаррингах Казахстанский супертяж оценил форму Усика в спаррингах
19 июля, 11:29
Профи-бокс
"Канело" дали совет, как победить Бивола и Бетербиева "Канело" дали совет, как победить Бивола и Бетербиева

Реклама

Реклама

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Устанавливайте приложения
СПОРТ
Это интересно
VESTI.KZ

По вопросам размещения рекламы:

+7 727 3 888 129

+7 700 388 81 09

pavel@tn.kz

© 2008 - 2022 ТОО «EML»
Как перепечатывать с Vesti.kz
Ошибка в тексте?
Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
Система Orphus