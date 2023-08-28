Майк Тайсон назвал величайшего боксера в истории

Легенда профи-бокса Майк Тайсон, который готовит бывшего бойца UFC Фрэнсиса Нганну к боксерскому поединку с тяжеловесом Тайсоном Фьюри, поделился мыслями по поводу этого боя, передает "Чемпионат". Поединок должен состояться 28 октября года в Саудовской Аравии.

"Конор Макгрегор провел 11 или 10 раундов с Флойдом Мейвезером, величайшим бойцом своего поколения, если не всех времен. Если это имело место, почему Нганну не может дать Тайсону достойный бой? Флойд Мейвезер - величайший боец в мире с точки зрения техники и стиля. Так почему же у Фрэнсиса нет шанса, если Макгрегор здорово проявил себя?" - сказал Тайсон в своем подкасте.

Напомним, Мейвезер и Макгрегор встречались в 2017 году. В десятом раунде рефери встречи остановил бой, присудив американскому боксеру победу техническим нокаутом.

Дамир ИСМАГУЛОВ: предложение от UFC, переход в бокс, почему рекламирует БУКМЕКЕРОВ