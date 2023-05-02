Майк Тайсон назвал новое "лицо бокса"

Легенда американского бокса в супертяжелом весе Майк Тайсон поддержал своего соотечественника-легковеса Джервонту Дэвиса (29-0, 27 КО), который заявил о себе как о "новом лице бокса", сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на vRINGe.com.

По мнению Тайсона, Дэвис заслужил этот статус благодаря своей последней победе над Райаном Гарсией (23-1, 19 КО).

"Он прав. Он - лицо бокса. Но это только лишь по той причине, что Гарсия сделал свою часть работы - он привлек болельщиков к этому бою. А если так, то это значит, что и Гарсия тоже лицо бокса. Ведь именно он собрал всю эту толпу на арене и возле телевизоров. Знаешь, во что я верю? Я верю, что теперь болельщики Гарсии станут болельщиками "Танка". Так всегда было", - заявил Тайсон.

Тайсон считает возможным, что Дэвис завершит свою карьеру без единого поражения, однако он убежден, что этому достижению пути будут нелегкие.

"Не исключено. Но если в твоем дивизионе такие чуваки, как Девин Хэйни и Шакур Стивенсон... О, эти очень хороши. Только они представляют угрозу для Джервонты. Знаю ли я, что они спарринговали? Послушай, в спаррингах так бывает. Сегодня ты выглядишь лучше, завтра он. Но бой - это не спарринг. Я видел бойцов, которые выглядели хорошо только на спаррингах. Но видел и таких, которые на спаррингах выглядели обычными, а в боях выносили всех ногами вперед. Не знаю, почему так происходит, но такое есть", - добавил прославленный боксер.

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