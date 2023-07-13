Майк Тайсон назвал максимально похожего на себя боксера

Культовый американский чемпион Майк Тайсон назвал действующего боксера, который стилистически больше всего напоминает ему самого себя, передает vRinge. Им оказался мексиканский слаггер-легковес Исаак Крус (24-2-1, 17 КО).

"Если бы мне пришлось выбирать одного, я бы остановил свой выбор на Крусе. Он невысокого росточка, коренастый как для легковеса. Точно такой же, каким был я. И он постоянно давит, постоянно прет вперед. Именно он больше всего напоминает мне самого себя. Он не просто валит на соперника. Он валит с плохими намерениями", - сказал Тайсон.

Ветеран объяснил, почему он не назвал другого легковеса - чемпиона WBA World в легком весе Джервонту Дэвиса (29-0, 27 КО).

"Дэвис напоминает мне больше Аарона Прайора. Имейте только в виду, что это на самом деле огромный такой комплимент ему. Многие почему-то считают "Танка" слаггером. Но это не так. Стилистически он боксер-панчер. Он хорошо двигается, в том числе и движения головой. И у него всегда есть несколько вариантов, как побить соперника", - добавил Тайсон.

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