Майк Тайсон назвал лучший бой в своей карьере

Легендарный американский боксер Майк Тайсон высказался о лучшем поединке в своей карьере, передает "Чемпионат". По его словам, такой бой у него был с соотечественником Бастером Дугласом.

"Вот что я скажу о своем бое с Бастером Дугласом - это был лучший бой в моей карьере. Хотя люди этого не поймут", - сказал Тайсон в своем подкасте.

Напомним, Дуглас стал первым боксером, который нанес Тайсону поражение на профессиональном ринге. В 1990 году он победил "Железного Майка" нокаутом в десятом раунде.

Тайсон за время карьеры провел 58 боев, одержав в них 50 побед (44 нокаутом) и потерпел шесть поражений. Два поединка с его участием были признаны несостоявшимися. Сейчас Майку 57 лет.

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