Майк Тайсон иронично оценил следующего соперника Александра Усика

Легендарный американский чемпион Майк Тайсон высказался о фаворите поединка между украинцем Александром Усиком и британцем Даниэлем Дюбуа.

Их поединок состоится 26 августа во Вроцлаве (Польша).

"Никогда прежде не видел Дюбуа в ринге. Поэтому в этой паре поставлю на чемпиона Усика", - сказал Тайсон в интервью YouTube-каналу Pro Boxing Fans.

Напомним, Усик является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO. Он выиграл в профи все свои 20 боев, в 13 из них победил нокаутом. На счету Дюбуа 20 поединков, из которых он выиграл 19 и один проиграл.

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