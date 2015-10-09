Малоизвестный боксёр заставил понервничать сбежавшего от Алимханулы мексиканца

Известный мексиканец Хайме Мунгия (47-2, 35 КО) одержал не самую зрелищную победу в своей карьере на вечере бокса в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), передают Vesti.kz.

В соглавном бою он только судейским решением победил малоизвестного россиянина Никиту Зоня (12-1-1, 10 КО).

Казалось, что Мунгии не составит большого труда удосрочить претендента, однако Зонь выглядел молодцом и временами доставлял проблемы более статусному мексиканцу.

В итоге исход поединка решился на судейских карточках - 117-111, 117-111 и 116-112 в пользу Мунгии, сохранившего титул чемпиона мира по версии WBA во втором среднем весе. Для него эта победа стала 47-й в карьере при двух поражениях. Зонь потерпел первое поражение в карьере при 12 победах и одной ничьей.

Напомним, что в прошлом Мунгия мог встретиться с казахстанцем Жанибеком Алимханулы, но в итоге отказался от этого боя.

В главном событии ивента в Эр-Рияде звёздный мексиканец Сауль Канело Альварес (64-3-2, 39 КО) победил француза камерунского происхождения Кристиана Мбилли (29-1-1, 24 КО) и отобрал у него титул чемпиона WBC во втором среднем весе.

A TRUE SLUGFEST 👏 Highlights of Jaime Munguia and Nikita Zon holding nothing back for 12 hard rounds ⚔️ #CaneloMbilli on DAZN | @RiyadhSeason 🥊 https://t.co/IIOaf9s4IV — Ring Magazine (@ringmagazine) November 1, 2026

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