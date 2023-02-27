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"Маленький мальчик". Друг МакГрегора наехал на известного ютубера

"Маленький мальчик". Друг МакГрегора наехал на известного ютубера
©instagram.com/jakepaul

Известный боец смешанных единоборств Диллон Дэнис, являющийся другом бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора МакГрегора, опубликовал новый пост в своих социальных сетях, высказавшись об американском блогере Джейке Поле, сообщает корреспондент Vesti.kz.

"Никогда больше не произноси моего имени, Джейк. Ты не на моем уровне, маленький мальчик", - написал он.

Напомним, что в ночь с 26 на 27 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялся бой между Полом и британским боксером Томми Фьюри, который является братом чемпиона по версии WBC в тяжелом весе Тайсона Фьюри.

Бой продлился восемь раундов и завершился победой Фьюри решением судей. Это первое поражение для Джейка, в то время как Томми провел восемь боев и ни разу не проиграл.

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Метки:
Пол Джейк МакГрегор Конор Фьюри Тайсон

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