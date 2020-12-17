Мадияр Ашкеев успешно прошел взвешивание перед боем с небитым американцем в США

Казахстанский боксер Мадияр Ашкеев успешно прошел взвешивание перед боем с небитым американцем Чарльзом Конуэллом в США, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Оба боксера показали на весах 69,9 килограмма. Таким образом, они уложились в лимит первого среднего веса. Поединок будет рассчитан на десять раундов.
Вечер бокса пройдет на арене Wild Card Boxing в Лос-Анджелесе (США). Поединок Ашкеева и Конуэлла станет главным событием. По казахстанскому времени он состоится утром 18 декабря.
32-летний Ашкеев выиграл все свои 14 поединков, семь из которых нокаутом. На счету 23-летнего Конуэлла 13 побед в 13 боях, десять из которых досрочно.
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