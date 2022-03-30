"Люди будут помнить меня за это". Головкин - о своей карьере и противостоянии с "Канело"

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (41-1-1, 36 КО) высказался о своей карьере и о соперничестве с Саулем Альваресом (57-1-2, 39 КО), пишет vRINGe.com.

"Действительно, многие боксеры характеризуются соперничествами, которые у них были на протяжении профессиональной карьеры. Но в то же самое время я не думаю, что мое противостояние с "Канело" Альваресом - единственное, что характеризует мою карьеру.

Просто отмечу несколько вещей: я удерживаю рекорд по числу успешных защит титула (в среднем весе) - 21 защита. У меня наибольшее количество нокаутов. И я думаю, люди будут помнить меня за это. Есть люди, для которых это имеет большее значение", - убежден Головкин.

Напомним, что в сентябре казахстанец и мексиканец могут провести трилогию. Для этого Головкину надо выиграть ближайший бой у Реоты Мураты (16-2, 13 КО). Их поединок пройдет 9 апреля в Сайтаме (Япония). На кону будут стоять пояса Головкина и титул WBA Super, принадлежащий Мурате. А "Канело" в мае предстоит сойтись в поединке с россиянином Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО) за его пояс WBA в полутяжелой категории.