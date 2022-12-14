Лучший вариант. DAZN предложили показать бои другого казахстанца вместо Турарова

Британский журналист портала MMA sport Бен Смит выразил удивление выбором DAZN в пользу трансляции поединка казахстанца Жанкоша Турарова за второстепенный титул IBO, прошедшего в Алматы. В интервью корреспонденту Vesti.kz он назвал более интересных боксеров из Казахстана, заслуживающих внимания.

11 декабря Тураров нокаутировал венесуэльца Энрике Луиса и завоевал пояс IBO Intercontinental в первом полусреднем весе.

"Интересно, что поединок Турарова в Казахстане транслировал DAZN. При этом бой Данияра Елеусинова годом ранее за чемпионский пояс он проигнорировал. Похоже, действительно в мире недостаточно боксерских событий. Лично я считаю, что Тураров не самый лучший вариант из Казахстана. Многим было бы интересно посмотреть на Елеусинова в ринге. Он до сих пор импонирует британским фанатам бокса", - отметил Смит.

Отметим, что впервые из Казахстана трансляцию проводила платформа DAZN. Для Турарова это также был дебют на стриминговом сервисе.

Данияр Елеусинов, ранее работавший с известным британским промоутером Эдди Хирном, последний раз дрался в декабре, когда завоевал свой чемпионский пояс IBO в полусреднем весе после победы над аргентинцем Хуаном Эрнаном Леао.

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