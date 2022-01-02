"Легендарная личность". Ковальчук рассказал о дружбе с Головкиным

Бывший российский хоккеист Илья Ковальчук в интервью Youtube-каналу "Больше спорта" рассказал о дружбе с казахстанским боксером Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО).

"В пандемию он меня затащил в Big Bear, где готовился к бою. Он в Майами дрался как раз, а я готовился к "пузырю" в Торонто. Мы тренировались четыре недели вместе. У них интересная подготовка - много бегают. Гена вообще легендарная личность и еще легендарнее как человек", - заявил хоккеист.

Ковальчук, выступавший в НХЛ и КХЛ, недавно был назначен генеральным менеджером сборной России по хоккею на ОИ-2022 в Пекине.

Напомним, Головкин не выходил на ринг с декабря 2020 года, когда нокаутировал поляка Камила Шеремету (21-1, 5 КО) и в рекордный, 21-й раз, защитил титул чемпиона мира.