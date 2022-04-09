Легенда бокса дал прогноз на бой "Канело" перед трилогией с Головкиным

Легендарный американский боксер Рой Джонс-младший дал прогноз на бой Сауля Альвареса (57-1-2, 39 КО) с Дмитрием Биволом (19-0, 11 КО), сообщает Tofight.ru.

Их бой пройдет 7 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США).

"Это тяжелый бой. Все зависит от того, как он пройдет. Если на дистанции, то у Бивола будут отличные шансы на победу. Но если Канело подавит его, то Биволу будет трудно.

"Канело" идет на великолепной серии. Это не моя работа - рассказывать людям, как его победить. У него замечательная серия", - сказал Джонс.

В случае победы над Биволом, "Канело" сможет рассчитывать на трилогию с Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО). Для этого казахстанцу необходимо сегодня, 9 апреля выиграть у японца Риоты Мураты (16-2, 13 КО).

Головкин на предстоящий поединок выйдет в статусе чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе, а Мурата является обладателем пояса WBA Super в этом дивизионе. На кону будут стоять все три титула.

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