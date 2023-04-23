Кубинский чемпион вслед за Айдосом Ербосынулы нокаутировал олимпийского призера

Кубинский боксер Давид Моррель (9-0, 8 KO) нокаутировал в первом раунде бронзового призера Олимпиады-2012 бразильца Ямагучи Фалькао (24-2-1, 10 KO), передают Vesti.kz.
Этот поединок состоялся в Лас-Вегасе (США) и стал соглавным событием вечера бокса. Сначала Фалькао побывал в нокдауне, а уже после оказался в глухом нокауте после массированных ударов Морреля.
Таким образом, кубинец защитил титул чемпиона мира по версии WBA World в суперсреднем весе.
Напомним, что в ноябре 2022 года Моррель нокаутировал в 12-м раунде казахстанца Айдоса Ербосынулы, оказавшегося впоследствии в реанимации после этого боя. Однако сейчас его жизни ничего не угрожает.
SAVAGE DAVID MORRELL #DavisGarcia pic.twitter.com/d72De9vOuO— Pelunaton (@pelunaton) April 23, 2023
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