Кроуфорд вернётся на ринг? Есть однозначный ответ

Легендарный американский боксёр Теренс Кроуфорд (42-0, 31 КО) официально завершил карьеру в декабре.

По словам члена Международного зала боксёрской славы Джима Лэмпли, Кроуфорд остаётся одним из лучших бойцов, когда-либо выступавших в полусреднем весе. "Большинство своих крупнейших достижений он построил в весе 147 фунтов. Я считаю, что он как минимум входит в топ-4 или топ-5 величайших боксёров этого дивизиона", — приводит слова Лэмпли The Ring.

Особым достижением в карьере Кроуфорда стало завоевание всех титулов в бою с Эрролом Спенсом в июле 2023 года, а также последняя победа над Саулем Канело Альваресом во втором среднем весе 13 сентября, которая принесла ему звание абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе и признание на международной арене. "Победа над Канело — это главное достижение его карьеры на сегодняшний день", — подчеркнул Лэмпли.

Боксёрский мир знает множество чемпионов, которые возвращались на ринг после объявления о завершении карьеры, однако Лэмпли уверен, что Кроуфорд останется верен своему слову. "Он человек с огромной внутренней решимостью. Это великолепный момент, чтобы уйти, если он этого хочет", — добавил эксперт.

Лэмпли также отметил уникальность Кроуфорда: "Каждый раз, когда я с ним разговаривал, меня поражал его уровень самообладания, его способность самому определять себя и уникальная целеустремленность. Теренс действительно уникальный боец".

Напомним, Кроуфорд становился абсолютным чемпионом мира в трёх весовых категориях — полусредней, первой средней и второй средней. Американец ушёл с ринга с рекордом 42 победы в 42 боях (31 нокаут), так и не потерпев ни одного поражения.

