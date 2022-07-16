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Кроуфорд со Спенсом договорились о бое. Известны подробности

Кроуфорд со Спенсом договорились о бое. Известны подробности
©Коллаж fightnews.info

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд (38-0, 29 КО) и обладатель титулов WBA/WBC/IBF Эррол Спенс (28-0, 22 КО) близки к объединительному поединку, сообщает fightnews.info.

По информации одного из самых инсайдеров Майка Коппинджер, бой пройдет в конце 2022 года.

"Один из лучших боев, который можно организовать, если не самый лучший... Они очень близки к подписанию контракта. Как мне сказали, на их пути нет никаких преград. Все выглядит так, что поединок состоится в ноябре в Лас-Вегасе", - заявил Коппинджер в беседе с Максом Келлерманом из ESPN. - Эти парни сейчас у финишной черты. Не вижу, как этот бой может не произойти. Конечно, это бокс, заранее тут нельзя знать, но я полностью жду бой Кроуфорд-Спенс в ноябре в Лас-Вегасе".

Напомним, Спенс в апреле техническим нокаутом выиграл у Йордениса Угаса (27-5, 12 КО), а Кроуфорд в ноябре прошлого года досрочно защитил титул в поединке с Шоном Портером (31-4-1, 17 КО).

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Метки:
Кроуфорд Теренс Спенс Эррол Профессиональный бокс

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